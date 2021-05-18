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Путин и Си Цзиньпин дадут старт совместному ядерному проекту

08:15
  • вторник
  • 18 мая 2021

Это будет происходить в онлан-формате

Как сообщила во вторник официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньи, 19 мая председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского объекта в области атомной энергетики, передает ТАСС.
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Произойдет это в онлайн-формате. Как уточнила спикер внешнеполитического ведомства, возводится объект по программе сотрудничества в этой области, однако дополнительных деталей пока нет.

Вместе с тем ранее, а именно в марте 2021 года, глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что на май запланирован "первый бетон на седьмом блоке Тяньваньской АЭС".

Также в марте Путин в режиме видеоконференци совместно с Реджепом Тайипом Эрдоганом запустил строительство третьего энергоблока атомной электростанции "Аккую" в Турции.

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