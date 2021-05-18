Байден раскрыл свой заработок за год

Часть средств президент США отправил на благотворительность

На сайте Белого дома опубликовали совместную налоговую декларацию президента Соединенных Штатов Джо Байдена и первой леди Джилл Байден. Семья за год заработала 607 тысяч долларов, 157 тысяч из них выплатив в качестве федеральных налогов.

Ставка подоходного налога составила 25,9%. При этом 28 тысяч налогов заплатили в штате Делавэр, там у президентской четы находится семейный дом.

Около 5% (порядка 30 тысяч долларов) от своего дохода президент и первая леди пожертвовали на благотворительность.

В середине апреля была опубликована декларация о доходах президента России Владимира Путина. За период с 1 января по 31 декабря 2020 года глава государства заработал 9 994 692 рубля. В собственности у президента находятся квартира площадью 77 квадратных метров и гараж в 18 квадратных метров.

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