ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден раскрыл свой заработок за год

08:15
  • вторник
  • 18 мая 2021

Часть средств президент США отправил на благотворительность

На сайте Белого дома опубликовали совместную налоговую декларацию президента Соединенных Штатов Джо Байдена и первой леди Джилл Байден. Семья за год заработала 607 тысяч долларов, 157 тысяч из них выплатив в качестве федеральных налогов.
"На низком старте": замглавы МИД - о подготовке встречи Путина и Байдена

Ставка подоходного налога составила 25,9%. При этом 28 тысяч налогов заплатили в штате Делавэр, там у президентской четы находится семейный дом.

Около 5% (порядка 30 тысяч долларов) от своего дохода президент и первая леди пожертвовали на благотворительность.

В середине апреля была опубликована декларация о доходах президента России Владимира Путина. За период с 1 января по 31 декабря 2020 года глава государства заработал 9 994 692 рубля. В собственности у президента находятся квартира площадью 77 квадратных метров и гараж в 18 квадратных метров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.