В ВПК оценили стоимость нового российского авианосца

Дешевле американских

Член коллегии Военно-промышленной комиссии Владимир Поспелов в беседе с РИА "Новости" рассказал, во сколько России обойдется строительство нового авианосца.

"Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец - около 500 миллиардов рублей", - отметил он.

Вместе с тем, по словам Поспелова, цифра эта лукавая, ведь при столь масштабных проектах всегда есть риск удорожания по мере строительства. Ошибиться, продолжил член коллегии ВПК, можно на 10-20%, но не больше, иначе строительство превратится в долгострой.

Как заключил Поспелов, российский авианосец должен быть дешевле, но немного меньше американских.

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