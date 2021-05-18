В ВПК оценили стоимость нового российского авианосца

Дешевле американских
Член коллегии Военно-промышленной комиссии Владимир Поспелов в беседе с РИА "Новости" рассказал, во сколько России обойдется строительство нового авианосца.
"Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец - около 500 миллиардов рублей", - отметил он.
Вместе с тем, по словам Поспелова, цифра эта лукавая, ведь при столь масштабных проектах всегда есть риск удорожания по мере строительства. Ошибиться, продолжил член коллегии ВПК, можно на 10-20%, но не больше, иначе строительство превратится в долгострой.
Как заключил Поспелов, российский авианосец должен быть дешевле, но немного меньше американских.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram