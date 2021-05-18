Эксперт: в мире оказались не готовы к всплеску палестино-израильского конфликта

Обострение напряженности в регионе стало неожиданностью в том числе и для новой администрации США

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили обострение палестино-израильского конфликта. Есть ли шанс на то, что израильтяне и палестинцы сядут за стол переговоров? Насколько велика опасность перерастания конфликта в полномасштабную войну? И как международное сообщество могло бы воздействовать на ситуацию? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила политолог-востоковед Елена Супонина.

"Плохая новость заключается в том, что международное сообщество оказалось совершенно не готово к очередному всплеску палестино-израильского конфликта, в том числе новая администрация в США", - сказал эксперт. Супонина отметила, что "сейчас мы пожинаем плоды того, что сделал бывший президент США Дональд Трамп".

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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