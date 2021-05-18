Усомнившегося в способности мужчин забеременеть депутата забанили в Twitter

От своего мнения парламентарий отказываться не стал

Вы уверены, что дважды два четыре? Комфортная жизнь в мире привычных аксиом закончилась, что подтверждает случай с депутатом испанского парламента Франсиско Хосе Контрерасом. Прочитал он где-то статью про трансгендерного мужчину, который забеременел и родил ребенка. С депутатской прямотой Франсиско Хосе тут же выступил в твиттере.

"Мужчина не может забеременеть, потому что у него нет матки и яичников", - написал депутат.

С этим выступлением день у Франсиско Хосе не задался. В чем его только не обвинили. В том, что оскорбил кого-то в лучших чувствах и усомнился в правах мужчин, которые готовы рожать, невзирая на запрет природы. А права и чаяния широких масс - это священная корова толерантного общества. Твиттер заблокировал его на 12 часов. Чтобы одумался, наверное. А может быть, в самом твиттере решили глубже изучить вопрос о наличии матки и яичников у мужчин.

Истории с беременными героями мужского пола раньше передавались из уст в уста как кухонные байки. Даже слух ходил: кто родит, тому миллион дадут. Чарли Чаплин вроде бы такое завещание оставил.

Сегодня пол поменять - как к зубному заглянуть. Будет ли считаться перековавшийся мужчина полноценной женщиной, вопрос открытый. Или наоборот. Самая громкая история в этом жанре произошла с американцем Томасом Бити. Родился девочкой по имени Трейси. Девочка поняла, что в душе она мужчина. Последовал курс гормональной терапии и операция, после чего выросли усы и были выданы документы на лицо мужского пола. Правда органы, необходимые для деторождения остались при Трейси-Томасе. Беременность, роды, сенсация.

Кинематограф и масс-медиа давно нас готовили к подобным эскападам, только раньше все это было шуткой, а теперь это серьезный процесс, основанный на поисках себя и своих природных функций.

Испанский депутат Франсиско Хосе Контрерас, возможно, отстал от жизни. Но кого он так задел констатацией простого анатомического факта? Франсиско решил стать осторожнее. И написал: "Мои слова, стало быть, трактуются уже почти как фашизм. В следующий раз рискну твитнуть, что дважды два будет четыре".

Что с ним сталось после публикации столь неочевидного заявления, неизвестно. Возможно, забанили навсегда.

Аккуратнее надо быть в толерантом мире. Сам родить не можешь, за других не говори. И свое "дважды два" оставь при себе. Не при всех обстоятельствах оно четыре в мире, где не осталось аксиом. Иначе всех отправят в бан.

Поаккуратнее надо сегодня и с арифметикой, и с детородными органами, которых у кого-то в избытке, а у кого-то не хватает. Девиз нашего времени: в действительности все не так, как на самом деле.

"ТВ Центр".

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