В Сирии заработал крупнейший офтальмологический центр

Здание было захвачено боевиками во время войны

В Алеппо вновь начал принимать пациентов крупнейший на севере Сирии офтальмологический центр. Ещё несколько лет назад здание было захвачено боевиками, а в его подвалах держали пленников.

В районе, где прежде шли бои, а сейчас в основном - руины, такое здание - редкость. Офтальмологический центр - современное медицинское учреждение в одном из самых крупных сирийских городов.

"Это главный центр по лечению глазных болезней в провинции Алеппо. Больница будет принимать пациентов не только из Алеппо, но и из отдаленных деревень. Расходы по лечению на 90% будет брать на себя государство", - сказал Хасан аль-Гобаш, министр здравоохранения Сирии.

Центр небольшой, всего 25 мест. Специфика местной медицины - если нет однозначных показаний к стационарному лечению, прооперированных сразу отпускают домой. Среди первых пациентов – 12-летняя Маруа. Девочка боится, ее поддерживают родители.

"Птица, во всем виновата коварная птица! Петух, которого мы держим! Дочь наклонилась к клетке, чтобы покормить его, а он решил драться", - рассказала Айяд Аз Зауи.

Доктор Ясер обязательно поможет маленькой Маруе. Он учился в Киеве, повышал квалификацию в московском центре "Микрохирургия глаза" имени академика Святослава Федорова. Говорит, что в работе по открытию центра в Алеппо ему помогали российские коллеги. Доктор рассказывает, что было в этом здании во время войны.

"Здание было захвачено боевиками в 2012 году. В подвале они сделали тюрьму. Вот прямо тут держали пленников. Эти двери остались от клеток, через это окошко давали еду", - сказал доктор Ясер Махжуб.

В подвале ремонт пока только предстоит. Скоро здесь оборудуют новые палаты, что увеличит коечный фонд. О такой медицине в последние годы в Алеппо могли только мечтать: профильная, высокотехнологичная. И - главное - доступная.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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