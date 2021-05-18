Российский пловец установил новый мировой рекорд на ЧЕ

Климент Колесников побил свой же рекорд от 2018 года

Российский пловец установил новый мировой рекорд на Чемпионате Европы в Будапеште. Его установил Климент Колесников в полуфинале на дистанции 50 метров на спине. 20-летний спортсмен побил свой же рекорд, который поставил на Чемпионате Европы в 2018 году.

Также в копилке нашей команды уже есть два золота. Мартин Малютин завоевал награду высшей пробы, проплыв 400 метров вольным стилем меньше чем за три с половиной минуты. Ещё одна золотая медаль у наших пловцов в эстафете - 4 на 100 метров кролем, передает "ТВ Центр".

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