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В Адыгее устраняют последствия ливня с градом

08:53
  • вторник
  • 18 мая 2021

В отдельных районах его величина достигала размеров куриного яйца

В аэропорту Петропавловска-Камчатского из-за метеоусловий задержаны вылеты нескольких авиарейсов. На полуострове прошёл снегопад. Осадки принёс циклон, пришедший со стороны Охотского моря. Сейчас холодный фронт движется на север. Как обещают синоптики, погода в краевой столице наладится к середине недели.

Снег с дождём и порывистый ветер - в Якутии. На севере региона - ночью до минус 14, дневная температура - также ниже климатической нормы.

Тем временем в центральной России стоит летняя жара, передает "ТВ Центр". В столице температура установила новый рекорд. Столбики термометров в понедельник впервые более чем за 60 лет метеонаблюдений поднялись выше 30. "Оранжевый " уровень погодной опасности действует и сегодня.

В Адыгее оценивают масштаб ущерба от удара стихии. Накануне там прошёл ливень с крупным градом. В отдельных районах его величина достигала размеров куриного яйца.

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