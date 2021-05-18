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В Москве во вторник ожидается новый температурный рекорд

08:23
  • вторник
  • 18 мая 2021

Воздух прогреется до +32 градусов

Во вторник, 18 мая, в Москве ожидается сильная жара и отсутствие осадков, заявил синоптик Михаил Леус. По его словам, воздух в городе может прогреться до +32 градусов.

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"Сегодня в столице будет ощущаться влияние западной периферии обширного антициклона. Переменная облачность, без осадков. В Москве плюс 30 - плюс 32, по области - от 28 до 33 градусов тепла", - рассказал специалист.

Леус допустил, что в столице может быть обновлен рекорд максимальной суточной температуры – на сегодняшний день рекордными являются показатели 1897 года, когда столбики термометров поднялись до отметки в 29,1 градуса, передает РИА Новости.

"Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду, днем - с порывами. Атмосферное давление будет падать - 740 миллиметров ртутного столба покажут барометры, что ниже нормы", - добавил синоптик.

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