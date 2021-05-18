Депутат Рады заявил о плане США втянуть Россию в войну с Украиной

И заодно со всей Европой

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин написал у себя в Facebook, что киевская власть, действуя в интересах западных кураторов, ведет Украину к войне - причем не только с Россией, но к войне по всей Европе.

"И эти бесконечные выклянчивания в Европе какой-то военной помощи, вооружений, бомб, снарядов, кредитов - это всe элементы втягивания Европы в большую войну", - подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что Украине в противостоянии России и Запада отведена роль провокатора, который в какой-то момент рискует взять на себя удар, ведь "воевать с Россией, ядерной державой, Запад не будет".

Ранее после ареста главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти зачищают политическое поле от сил, выступающих за нормализацию отношений с Москвой.

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