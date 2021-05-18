Жертвами ДТП в Красноярском крае стали пять человек

Иномарка столкнулась с автофургоном

В Ачинском районе Красноярского края вылетевший на встречную полосу автомобиль Honda столкнулся с ГАЗ-2747, сообщили в региональном управлении Министерства внутренних дел.

Погибли все пять человек, находившихся в легковом авто, - водитель и пассажиры.

На место ДТП выехал начальник краевого управления ГИБДД Алексей Членов. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Назначено несколько экспертиз.

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