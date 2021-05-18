ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Раскрыты популярные схемы обмана на кассах супермаркета

08:56
  • вторник
  • 18 мая 2021

Стоит внимательно проверять кассовые чеки

Покупатели в супермаркетах могут столкнуться с недобросовестностью продавцов и заплатить лишние деньги за товары, которые не покупали, заявила доцент кафедры коммерции и торгового дела университета "Синергия" Алиса Храмова. Она перечислила основные способы обмана на кассах магазинов.
Адвокат рассказал, как в ресторанах и кафе обманывают посетителей

"Лишний товар в чеке — один из самых распространенных способов обмана на кассе. Если покупается один-два товара, то совершить обман достаточно сложно, а если много позиций, то обмануть покупателя довольно просто. Бывает, конечно, что просто сканер не распознает штрих-код, а потом считает его два раза", - рассказала специалист.

Часто встречаются ситуации, когда покупателю неправильно выдают сдачу, добавляют в чек посторонние позиции или сканируют не тот штрих-код. Также популярным является обман с акцией "1+1", передает агентство "Прайм".

"Покупатель не знает об этой акции и приносит на кассу один товар. Кассир молчит про акцию, но в чек специально вносит две единицы товара. Покупатель оплачивает полную стоимость, а продавец потом берет себе второй оплаченный товар", - добавила Храмова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Кассир
Кассир
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.