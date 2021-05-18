Раскрыты популярные схемы обмана на кассах супермаркета

Стоит внимательно проверять кассовые чеки

Покупатели в супермаркетах могут столкнуться с недобросовестностью продавцов и заплатить лишние деньги за товары, которые не покупали, заявила доцент кафедры коммерции и торгового дела университета "Синергия" Алиса Храмова. Она перечислила основные способы обмана на кассах магазинов.

"Лишний товар в чеке — один из самых распространенных способов обмана на кассе. Если покупается один-два товара, то совершить обман достаточно сложно, а если много позиций, то обмануть покупателя довольно просто. Бывает, конечно, что просто сканер не распознает штрих-код, а потом считает его два раза", - рассказала специалист.

Часто встречаются ситуации, когда покупателю неправильно выдают сдачу, добавляют в чек посторонние позиции или сканируют не тот штрих-код. Также популярным является обман с акцией "1+1", передает агентство "Прайм".

"Покупатель не знает об этой акции и приносит на кассу один товар. Кассир молчит про акцию, но в чек специально вносит две единицы товара. Покупатель оплачивает полную стоимость, а продавец потом берет себе второй оплаченный товар", - добавила Храмова.

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