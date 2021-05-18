Сергунина: Москва прошла сертификацию по международному стандарту для устойчиво развивающихся городов

Эксперты оценили 68 показателей

Москва подтвердила сертификацию по международному стандарту "Устойчивые города и сообщества". Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, независимые эксперты оценили 68 показателей в таких сферах, как экономика, инновации, здравоохранение, образование, транспорт и безопасность. Полученный сертификат подтверждает, что Москва соответствует самым высоким стандартам устойчивого развития.

"Объективная оценка экспертов и возможность сравнить результаты с другими мегаполисами помогают увидеть со стороны свои преимущества и определить те направления, которые требуют дополнительного внимания", - отметила Сергунина.

Полученный сертификат позволит Москве подать заявку на сертификацию по стандартам "Умные города" и "Жизнестойкие города".

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