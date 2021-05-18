Мэр Владивостока объявил об отставке

Свой пост Олег Гуменюк занимал чуть более двух лет
Мэр Владивостока Олег Гуменюк уходит в отставку. Об этом он сам заявил у себя в Instagram.
Как отметил Гуменюк, соответствующее решение он принял совместно с губернатором края Олегом Кожемяко и полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым.
Проработал Гуменюк на своей должности более двух лет.
"За это время командой администрации города было сделано немало, в особенности в сфере строительства и реконструкции детских садов, школ и других социальных учреждений, а также благоустройства", - написал пока еще действующий глава города.
Также он поблагодарил коллег за совместную работу.
Ранее Трутнев высказал мнение, что Гуменюк из-за неудовлетворительной работы должен досрочно покинуть пост мэра.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram