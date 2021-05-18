Врач перечислил напитки, которые не стоит пить в жару

В жаркую погоду следует внимательно следить за самочувствием

Лучшими напитками, способными утолить жажду в жаркую погоду, являются вода, чай, морс, компот и квас. Пить их нужно из расчета 40 миллилитров на килограмм веса, но не залпом и не холодными, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Ранее в столицу пришла рекордная жара, в понедельник, 17 мая, столбики термометров превысили отметку в +30 градусов. Во вторник ожидается не менее жаркая погода – до +31.

Тяжельников отметил, что сильная жара является стрессом для организма, которые бросает все имеющиеся ресурсы на охлаждение и поддержание жизнеспособности. В результате он потребляет больше жидкости, которая интенсивно теряется вместе с потом. Чтобы избежать обезвоживания, в такую погоду нужно внимательно следить за количеством потребляемой воды.

"Нет единого рецепта – сколько пить воды. Все зависит от интенсивности физической активности, массы тела. Примерно 40 миллилитров на килограмм веса. Обычно чувство жажды говорит о недостатке жидкости. Но не стоит пить воду сразу большими порциями и залпом. Лучше пить постоянно по несколько глотков. К чистой воде можно добавить морсы, компоты, квасы, чай", - рекомендовал врач.

Он напомнил, что концентрированные соки и сладкие газированные напитки не утоляют жажду, а лишь перегружают организм, а потому в жару их следует избегать. Не стоит и налегать на кофе – он способствует повышенному выводу жидкости и повышает риск обезвоживания. Что касается спиртного, то оно нарушает терморегуляцию, нагружает сердечно-сосудистую систему и выводит жидкость из организма, передает РИА Новости.

"Напитки, употребляемые в жару, могут быть прохладными, но не ледяными. Из-за резкой разницы между температурой тела и чересчур холодного напитка, происходит шок для организма, что может привести к снижению иммунитета и быстрому заболеванию", - добавил Тяжельников.

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