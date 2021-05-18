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Нарышкин назвал "убогими" утверждения Запада о российских кибератаках

09:22
  • вторник
  • 18 мая 2021

К взлому американской компании SolarWinds могут быть причастны сами Штаты

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин дал интервью вещательной корпорации Би-би-си, в котором прокомментировал продолжающие звучать со стороны ряда западных стран заявления о том, что Россия причастна к различным кибератакам, взломам и отравлениям.
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"Они настолько нелепы, а подчас даже убоги", - отметил глава СВР.

Он добавил, что комментировать эти обвинения "даже неудобно".

Вместе с тем Нарышкин предположил, что к взлому программного обеспечения американской компании SolarWinds могут быть причастны Великобритания и США. Согласно данным, о которых писали британские СМИ, спецслужбы этих стран внедряли секретные уязвимости в коммерческое программное обеспечение.

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