Умерла писательница Екатерина Вильмонт

Известному автору детективов 75 лет

В возрасте 75 лет скончалась автор детективов Екатерина Вильмонт, об этом сообщило издательство "АСТ".

"Издательство "АСТ" с прискорбием сообщает, что 16 мая ушла из жизни писательница Екатерина Вильмонт, любимая миллионами россиян", - сказано в сообщении.

Причины смерти не раскрываются.

Как уточнили в издательстве, Вильмонт стала автором более 40 романов, не раз ее произведения были экранизированы.

Екатерина Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года в семье переводчиков Наталии Ман и Николая Вильмонта. Свою писательскую карьеру она начала в 50 лет, до этого тоже занималась переводами.

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