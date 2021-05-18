Умерла писательница Екатерина Вильмонт

Известному автору детективов 75 лет
В возрасте 75 лет скончалась автор детективов Екатерина Вильмонт, об этом сообщило издательство "АСТ".
"Издательство "АСТ" с прискорбием сообщает, что 16 мая ушла из жизни писательница Екатерина Вильмонт, любимая миллионами россиян", - сказано в сообщении.
Причины смерти не раскрываются.
Как уточнили в издательстве, Вильмонт стала автором более 40 романов, не раз ее произведения были экранизированы.
Екатерина Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года в семье переводчиков Наталии Ман и Николая Вильмонта. Свою писательскую карьеру она начала в 50 лет, до этого тоже занималась переводами.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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