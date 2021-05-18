Участник "Евровидения" из Литвы поддержал Манижу

В своей песне девушка рассказывает о жизни русских женщин

Солист группы The Roop Вайдотас Валюкявичюс, представляющий в этом году на "Евровидении" Литву, оценил песню Russian Woman участницы от России Манижи.

Музыкант признался, что ему понравился смысл композиции, которую девушка решила представить на суд европейской публике. "Мне нравится ее песня. Как я понимаю, Манижа поет о стереотипах, с которыми она хочет бороться, и победить", - заявил Валюкявичюс. Он отметил, что поддерживает певицу и считает, что эти стереотипы давно устарели.

В ответ исполнительница заявила, что музыкант верно понял посыл песни. Девушка поблагодарила коллегу и высоко оценила его номер.

Сегодня, 18 мая, Маниже предстоит выступление в полуфинале международного песенного конкурса "Евровидение". Певица выйдет на сцену третьей – после участников от Литвы и Словении.

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