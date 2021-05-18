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Участник "Евровидения" из Литвы поддержал Манижу

09:37
  • вторник
  • 18 мая 2021

В своей песне девушка рассказывает о жизни русских женщин

Солист группы The Roop Вайдотас Валюкявичюс, представляющий в этом году на "Евровидении" Литву, оценил песню Russian Woman участницы от России Манижи.

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Музыкант признался, что ему понравился смысл композиции, которую девушка решила представить на суд европейской публике. "Мне нравится ее песня. Как я понимаю, Манижа поет о стереотипах, с которыми она хочет бороться, и победить", - заявил Валюкявичюс. Он отметил, что поддерживает певицу и считает, что эти стереотипы давно устарели.

В ответ исполнительница заявила, что музыкант верно понял посыл песни. Девушка поблагодарила коллегу и высоко оценила его номер.

Сегодня, 18 мая, Маниже предстоит выступление в полуфинале международного песенного конкурса "Евровидение". Певица выйдет на сцену третьей – после участников от Литвы и Словении.

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