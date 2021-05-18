Россиян будут оповещать о любой ЧС единым сигналом

Получив его, следует незамедлительно ознакомиться с алгоритмом действий

Как сообщила пресс-служба МЧС, в России оповещение граждан о любых опасностях и чрезвычайных ситуациях будет осуществляться единым сигналом "Внимание всем!".

"Для каждой угрозы определять свой сигнал нецелесообразно - гражданам попросту невозможно будет их запомнить", - объяснили свое решение в ведомстве (цитата по ТАСС).

Там добавили, что при получения сигнала необходимо немедленно прослушать информацию об алгоритме действий. Для этого будет достаточно включить телевизор или радиоприемник.

Прежде, помимо "Внимание всем!", использовались сигналы "Воздушная тревога!", "Радиационная опасность!", "Химическая тревога!" и "Угроза катастрофического затопления!".

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