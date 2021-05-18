Диетологи дали советы по питанию в жару

Летом организму нужен особый рацион

Жаркая погода – повод разнообразить свой привычный рацион легкими и вкусными блюдами, советуют диетологи. Чем можно с пользой полакомиться в жару, рассказали специалисты.

Диетолог Маргарита Королева объяснила, что в жару организм теряет много жидкости, кровь загустевает и замедляет циркуляцию, вдвое уменьшается слюноотделение, а сухость во рту сулит трудности в усвоении пищи и снижение аппетита. Поможет справиться с этим витаминно-минеральный комплекс и растительная клетчатка, которые содержатся в холодных летних супах. К примеру, хорошим вариантом для обеда станет традиционная окрошка, которую можно готовить как на квасе, так и на кефире.

Диетолог Сергей Обложко также посоветовал больше внимания уделять холодным супам, поскольку это "очень объемный, сытный и при этом, как правило, низкокалорийный вид пищи", который способен еще и утолить жажду. В качестве примера врач привел гаспачо, ботвинью и свекольник, передает РИА Новости.

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