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Сергунина: Москва представит цифровой сервис Russpass на туристической выставке Fitur в Мадриде

10:07
  • вторник
  • 18 мая 2021

Это возможность показать европейцам возможности российской столицы

Москва представит цифровой сервис Russpass на европейской туристической выставке Fitur в Мадриде. Она пройдет с 19 по 23 мая.

Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, Fitur - первое зарубежное офлайн-событие в сфере туризма, в котором Москва участвует в этом году.

"Конечно, говорить о восстановлении мирового турпотока пока не приходится. Но мы рассматриваем выставку в Испании как возможность рассказать европейской аудитории о наших сильных сторонах и последних наработках. Например, презентуем в Мадриде цифровой сервис Russpass и совместный проект с Санкт-Петербургом", - сказала она.

В свою очередь, в Мостуризме рассказали, что на столичном стенде пройдет виртуальная выставка московской туротрасли - на мультимедийных панелях будет представлено более 30 туроператоров, отелей и городских достопримечательностей. Также посетителей стенда ждут видеоролики о культуре, гастрономии и гостеприимстве Москвы.

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