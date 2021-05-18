ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин отметил важность поддержки семей с детьми

10:01
  • вторник
  • 18 мая 2021

Госдума оперативно примет соответствующие поправки

Поправки по поддержке семей с детьми и беременных женщин постараются принять "как можно раньше", заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Мишустин выступил с отчетом правительства в Госдуме. Главное
"Ни инфраструктуры, ни совести": Володин раскритиковал внутренний туризм

"Важно сделать все для того, чтобы люди получили дополнительные выплаты уже с 1 июля этого года. Постараемся выйти на принятие закона как можно раньше", - написал спикер нижней палаты парламента в Telegram.

Ранее Володин оценил реализацию инициатив, озвученных в рамках послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в 400 миллиардов рублей. Затраты спикер назвал серьезными, заметив при этом - они в любом случае дадут импульс развитию экономике.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Семья
Семья
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.