Володин отметил важность поддержки семей с детьми

Госдума оперативно примет соответствующие поправки

Поправки по поддержке семей с детьми и беременных женщин постараются принять "как можно раньше", заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

"Важно сделать все для того, чтобы люди получили дополнительные выплаты уже с 1 июля этого года. Постараемся выйти на принятие закона как можно раньше", - написал спикер нижней палаты парламента в Telegram.

Ранее Володин оценил реализацию инициатив, озвученных в рамках послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в 400 миллиардов рублей. Затраты спикер назвал серьезными, заметив при этом - они в любом случае дадут импульс развитию экономике.

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