Кардиолог назвал анализ, который должен сдать каждый

Хотя бы раз в пять лет

Каждый человек старше 20 лет должен регулярно проверять уровень холестерина в крови, уверен кардиолог Мурад Бектемиров. Он рекомендовал россиянам сдавать анализы не реже, чем раз в пять лет.

"Лучше всего сдать анализ, называемый "липидный профиль", перед которым нужно воздерживаться от еды и напитков в течение 9–12 часов, чтобы получить информацию об общем уровне холестерина, ЛПНП, ЛПВП и триглицеридах", - рассказал врач.

Он объяснил, что ежегодно высокий уровень холестерина становится причиной смерти 2,6 млн человек. Холестерин может начать накапливаться в артериях с малых лет, а потому от этой угрозы не защищены даже дети. Врачи рекомендуют регулярно проверять уровень холестерина и сдавать необходимые анализы, чтобы избежать внезапных проблем со здоровьем.

Бектемиров добавил, что порядка 75% холестерина вырабатывает печень, а с едой в организм поступают лишь 25%.

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