Галкин показал фото сияющей Пугачевой

Поклонники оценили ее естественный образ

Максим Галкин показал подписчикам новое фото Аллы Пугачевой, на котором певица красуется среди цветов. "Ах, лето!" - лаконично подписал артист снимок.

Примадонна российской эстрады попозировала в саду среди цветов. На фотографии видно, что Пугачева решила обойтись без макияжа и предстала перед поклонниками в естественном виде, оголив плечи.

Поклонникам артистки очень понравился веселый и задорный вид Пугачевой. Они отметили сияющий вид Примадонны и отметили, что Галкину очень повезло с супругой.

"Красавица", "Цветет и пахнет Алла Борисовна", "Шикарная", "Самый яркий цветочек среди цветов", - написали подписчики юмориста в комментариях.

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