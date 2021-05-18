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Солист балета Мариинского театра госпитализирован после падения с самоката

10:12
  • вторник
  • 18 мая 2021

Давид Залеев получил тяжелые травмы

Солист балета Мариинского театра Давид Залеев госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с электросамоката в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Судя по видео, которое появилось в Сети, танцор упал с самоката, попытавшись объехать прохожих. При падении 31-летний Залеев сильно ударился головой об асфальт. В настоящее время, по данным СМИ, врачи провели ему трепанацию черепа и удалили гематому.

Пресс-служба Мариинского театра подтвердила, что Залеев находится в больнице, но отказалась от дальнейших комментариев.

Заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания Давид Залеев входит в труппу Мариинского театра с 2013 года. Танцор исполнял партии в балетах "Лебединое озеро", "Жизель", "Спящая красавица", "Дон Кихот" и других постановках.

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Давид Залеев
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