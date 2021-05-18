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В Тюменской области выявили британский штамм коронавируса

10:40
  • вторник
  • 18 мая 2021

Всего в регионе COVID-19 заболели более 36 тысяч человек

В Тюменской области зафиксировали случаи заражения британским штаммом COVID-19, пишет во вторник "Интерфакс" со ссылкой на региональный оперштаб.
Эвакуация жителей из-за лесных пожаров началась в Тюменской области

Уточняется, что британский штамм подтвердился у двух пациентов. Лечение они проходили в моноинфекционных госпиталях.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели свыше 36 тысяч человек.

Прежде стало известно, что британский штамм был зафиксирован, в частности, в Башкирии и Калмыкии.

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