В Тюменской области выявили британский штамм коронавируса

Всего в регионе COVID-19 заболели более 36 тысяч человек
В Тюменской области зафиксировали случаи заражения британским штаммом COVID-19, пишет во вторник "Интерфакс" со ссылкой на региональный оперштаб.
Уточняется, что британский штамм подтвердился у двух пациентов. Лечение они проходили в моноинфекционных госпиталях.
Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заболели свыше 36 тысяч человек.
Прежде стало известно, что британский штамм был зафиксирован, в частности, в Башкирии и Калмыкии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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