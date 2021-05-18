Зарубежным СМИ показали российскую военную базу в Арктике

Иностранные журналисты смогли впервые увидеть базу "Арктический трилистник"

Иностранным журналистам показали российскую военную базу в Арктике. Впервые там побывали корреспонденты BBC, CNN, AP. Они увидели самый большой в мире ударный боевой корабль, береговые комплексы "Бастион" и аэродром, который может принимать даже стратегические ракетоносцы.

У российских журналистов нечасто появляется возможность побывать на Земле Франца-Иосифа. Для иностранной прессы это и вовсе уникальное событие. Репортёры со всего света вглядываются в иллюминаторы и с нетерпением ждут возможности познакомиться с русской Арктикой.

И она встречает по одежке. Термобелье, флисовая кофта, утеплённые куртка и штаны. Так на северном архипелаге выглядит летняя форма одежды.

Здесь даже в мае - не май месяц. На термометре – минус 10, но из-за ветра, который пронизывает до костей, ощущается гораздо холодней. Суровая земля. Дальше - только океан и арктические льды. До Северного полюса отсюда всего 600 километров.

В самой северной точке России круглый год несут службу наши военные. Базу "Арктический трилистник" называют инженерным чудом. Округлые жилые модули сохраняют тепло. Запасов хватит на полтора года автономной работы. В медицинском модуле есть и стоматология, и операционная.

"Связь с землей есть. При возникновении угрозы жизни мы связываемся с вышестоящими медицинскими учреждениями", - рассказал начальник медицинского пункта Артем Шахбазов.

Есть спортзал и сауна. В комнатах живут по двое. На тумбочке - фотография любимой. Увидятся во время отпуска. Положено 2,5 месяца в год.

"У меня семья находится городе Севастополе, я скучаю", - рассказал замкомандира военной базы "Арктический трилистник" Дмитрий Матвеев.

Но в целом скучать не приходится. В последние годы, отмечают наши военные, в Арктике возрастает активность иностранных государств. Районы учений НАТО смещаются к границам России. В небе - все больше самолетов-разведчиков.

"Вчера буквально был обнаружен разведчик натовский, сопровождали, была работа на протяжении 4 часов, выдавали всю информацию. Местонахождение его и каким курсом, куда уходил", - сказал Иван Глущенко, старший инженер радиолокационной роты.

В Баренцевом и Норвежском морях практически прописались американские подводные лодки.

"Военно-морские силы США и НАТО приступили к практике регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей. Подобные действия носят провокационный характер и оказывают негативное влияние на систему региональной безопасности в целом", - сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Пока военные западных стран только начинают осваивать Арктику, российские подразделения чувствуют себя здесь как дома и ведут себя открыто. Северный флот пригласил иностранных журналистов на флагман "Петр Великий".

"Петр Великий" - самый большой в мире не авианесущий ударный боевой корабль. Его длина - 250 метров. Подо мной находится ангар, в котором находятся три противолодочных вертолета, а питает этот крейсер атомная энергетическая установка.

А вот журналистам демонстрируют береговые ракетные комплексы "Бастион", способные уничтожить любые вражеские корабли в радиусе 350 километров. Это, подчеркивают военные, не игра мускулами. Россия выступает за партнерские отношения в Арктике, но свои интересы готова защищать.

"Игра действительно стоит свеч. Защищаем рубежи нашей родины. Для этого мы здесь и находимся", - сказал Балабег Эминов, командир 71-й тактической группы.

Новый аэродром, построенный на Земле Франца-Иосифа, принимает любые воздушные суда, в том числе стратегической авиации. Но это лишь одна из задач. За несколько лет наши военные провели на арктических островах генеральную уборку. Вывезли и утилизировали около 3 тысяч тонн металлолома. Российский флот участвует в научных исследованиях и обеспечивает безопасное судоходство на Северном морском пути.

Виктор Прокушев, Тимофей Проймин. "ТВ Центр".

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