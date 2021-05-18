В конкурсе приняли участие свыше 40 тысяч столичных школьников

В Москве наградили победителей олимпиады "Мой район в годы войны". Церемония прошла в Центральном музее Вооруженных Сил, передает "ТВ Центр".

В конкурсе приняли участие свыше 40 тысяч столичных школьников - с пятого по одиннадцатый классы. Они отвечали на вопросы о событиях Великой Отечественной войны, обороне города и москвичах-героях. Также участники провели исследовательскую работу - создали интерактивную карту, где обозначили "Адреса памяти" - места своего района, связанные с войной.

"Для ребят олимпиада - это не совсем и не просто исследовательский проект, или познавательный, или образовательный. Для них это работа. Это тяжелый труд, они добывают эту победу. Они не просто изучают, они делятся этим, рассказывают не только своим родителям и одноклассникам, они рассказывают всему городу", - сказала Ирина Белых, куратор проекта "Мой район в годы войны", депутат Госдумы.

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