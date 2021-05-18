Американские журналисты узнали о существовании секретной армии США

Она насчитывает 60 тысяч человек

Агенты под прикрытием, шпионское оборудование и секретные операции по всему миру: США создали войска, которые действуют в нарушение законов и международных норм. С сенсационным разоблачением выступили американские журналисты. Одна из целей тайной армии - противодействие конкурентам Вашингтона, таким как Россия и Китай.

Два года потратили журналисты Newsweek на сбор материала для этого расследования. Провели десятки интервью, проанализировали сотни персональных анкет и резюме. В итоге пришли к сенсационным выводам: у США есть тайная армия.

"Самая крупная тайная сила, которую когда-либо знал мир, создана Пентагоном за последнее десятилетие. Сейчас в эту секретную армию входят около 60000 человек. Многие работают под вымышленными именами. Это часть масштабной программы, которая называется "Стирание отпечатков", - пишет издание.

60 тысяч тайных солдат. Это, для сравнения, численность вооруженных сил некоторых европейских стран. И в десять раз больше, чем все секретные подразделения ЦРУ вместе взятые. Более половины контингента - бойцы спецназа. Плюс, постоянно живущие в других странах тайные агенты и "кибергруппа", которая, считают авторы расследования, отвечает за сбор данных и атаки в соцсетях.

"Организованная Пентагоном кибервойна привела к появлению тысяч шпионов, которые ежедневно выполняют свою работу, скрываясь под вымышленными личностями. Фактически этот тот самый гнусный вид спецопераций, которые Соединенные Штаты так осуждают, когда речь идет о России и Китае", - пишет Newsweek.

Секрет на миллиард долларов США. Эти средства, по данным издания, выделяются через сотню частных компаний. Таким образом, программа не проходит в официальных бюджетах. А за результаты операций Пентагон не отчитывается перед Конгрессом.

"Они не хотят никому отчитываться. Они хотят иметь своих надежных шпионов, целую сеть. Они хотят иметь надежные боевые группы, которые бы выполняли боевые задачи без согласования с какими-либо еще ведомствами", - рассуждает завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Деньги идут, в том числе, на изготовление поддельных документов, оплату счетов агентов под прикрытием и создание шпионских гаджетов. Выглядит, правда, не слишком реалистично. Но Пентагон, видимо, устраивает.

Как выяснили журналисты Newsweek, комичный агент Райан Фогл, которого с набором париков и атласом Москвы задержали при попытке вербовки сотрудника ФСБ в 2013-м, тоже был бойцом тайной американской армии.

Теперь, когда информация о секретной программе Пентагона стала доступной, на нелегитимные действия министерства должен отреагировать Конгресс. Все-таки тайная армия финансируется из кармана американских налогоплательщиков, пусть сами они об этом и не знают.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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