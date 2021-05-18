В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией

При этом Альянс продолжает политику сдерживания

Глава Военного комитета НАТО генерал ВВС Стюарт Пич заявил, что Североатлантический альянс готов к диалогу с Россией.

"Мы сожалеем, что Россия не отвечает положительно на предложения о проведении Совета Россия - НАТО, но по-прежнему рассчитываем на конструктивные отношения с Россией", - приводит слова Пича ТАСС.

Он при этом добавил, что возможен конструктив станет, "когда действия Москвы сделают это возможным".

Ранее немецкие эксперты спрогнозировали поведение Германии в случае войны НАТО с Россией. Берлин, рассказали они, не будет участвовать в военной акции против Москвы - на это нет шансов даже в том случае, если российские войска вторгнутся в Прибалтику.

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