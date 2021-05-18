В Тюменской области сгорели десятки дачных домов (видео)

В регионе продолжают бушевать пять природных пожаров

Рекордная жара не покидает российские регионы. В Москве этот майский день может стать самым тёплым за всю историю метеонаблюдений. Ожидается выше 30 градусов. Такая погода способствует распространению природных пожаров. С огнём борются на Урале и в Поволжье. Сложная обстановка в Тюменской области - там сгорели десятки дачных домов.

В садоводстве "Солнышко" солнца не видно – кругом густой дым. С теплиц и сараев огонь перебрасывается на капитальные кирпичные дома. Пожаром, который пришел из лесного массива, уничтожены 25 дач. Сильный ветер гонит пламя к деревням Железный Перебор и Пышминка – накануне оттуда эвакуировали женщин и детей в пункт временного размещения. Мужчины остались, чтобы помогать пожарным.

Сейчас в Тюменской области продолжают бушевать пять природных пожаров – их причиной могли стать сухие грозы на фоне аномальной жары, говорят специалисты. Огонь пытаются остановить спасатели и военные. Инженеры проложили уже около 700 километров минерализованных полос, отсекая пламя от населенных пунктов.

В Поволжье очаги возгорания отслеживают с помощью военных беспилотников и передают наземным службам, которые оперативно приступают к тушению. Воздушную разведку на высоте до 1000 метров ведет комплекс "Орлан-10".

Пернатые аномальную жару переносят тяжело – сказать не могут, но освежающему душу рады. В Челябинской области уже несколько дней стоят знойные +32. В приюте для диких птиц и животных смотрители трижды в сутки проводят водные процедуры, а тигренку Гектору даже обустроили собственный бассейн.

Температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений может быть установлен в столице в ближайшие часы. Синоптики предсказывают +32 в тени. Это сразу на три градуса выше, чем последний раз фиксировали еще в конце позапрошлого века. Врачи рекомендуют обязательно надевать головные уборы и пить больше воды. Но уже завтра в регионе начнется плавное похолодание.

На Северном Кавказе воды в минувшие сутки было в изобилии. В Ингушетии и Адыгее пролились мощные ливни, которые сопровождались градом, люди были вынуждены укрываться в домах. Ущерб имуществу и сельхозугодиям еще предстоит посчитать.

На Камчатке напомнила о себе зима – на полуостров после теплых солнечных выходных обрушился снегопад. В аэропорту Петропавловска-Камчатского из-за метеоусловий задержаны вылеты нескольких авиарейсов.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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