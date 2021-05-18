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Израиль и Ливан обменялись ракетными ударами

11:36
  • вторник
  • 18 мая 2021

Во вторник в Совбезе ООН пройдут консультации по ситуации на Ближнем Востоке

Израильские военные этой ночью вновь обстреляли объекты в секторе Газа. На подземные коммуникации движения ХАМАС сбросили более сотни бомб. Почти столько же снарядов направили в сторону еврейского государства палестинские радикалы. В числе прочих они попали в здание детского сада и завод. Обошлось без жертв.

Усиливается напряжённость и на ливано-израильской границе, передает "ТВ Центр". Армия обороны сообщила о пуске шести ракет с территории соседнего государства. До целей они не долетели. В ответ Тель-Авив обстрелял источник огня. Сегодня в Совбезе ООН пройдут очередные консультации по ситуации на Ближнем Востоке.

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