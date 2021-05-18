ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Отличная пара": Елена Летучая вышла в свет с мужем

11:00
  • вторник
  • 18 мая 2021

Супруги посетили премьеру сериала

Телеведущая Елена Летучая показала подписчикам совместное фото со своим супругом, бизнесменом Юрием Анашенковым. Пара вместе посетила премьеру нового сериала.
Галкин показал фото сияющей Пугачевой

На ковровой дорожке Летучая и Анашенков решили блеснуть стильными парными образами. Телеведущая выбрала темно-синее платье с открытыми плечами и выделила талию узким ремешком в тон наряда. Звезда дополнила образ небрежными локонами, маленькой черной сумочкой и туфлями-лодочками в цвет. Ее муж предстал в той же цветовой гамме, надев брюки и рубашку.

Подписчикам понравились образы пары. "Ну очень красивые", "Какая же вы красивая пара"; "Отличная пара"; "Шикарные", - написали фолловеры в комментариях к снимку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Елена Летучая с супругом Юрий Анашенков
Елена Летучая с супругом Юрий Анашенков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.