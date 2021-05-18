"Отличная пара": Елена Летучая вышла в свет с мужем

Супруги посетили премьеру сериала
Телеведущая Елена Летучая показала подписчикам совместное фото со своим супругом, бизнесменом Юрием Анашенковым. Пара вместе посетила премьеру нового сериала.
На ковровой дорожке Летучая и Анашенков решили блеснуть стильными парными образами. Телеведущая выбрала темно-синее платье с открытыми плечами и выделила талию узким ремешком в тон наряда. Звезда дополнила образ небрежными локонами, маленькой черной сумочкой и туфлями-лодочками в цвет. Ее муж предстал в той же цветовой гамме, надев брюки и рубашку.
Подписчикам понравились образы пары. "Ну очень красивые", "Какая же вы красивая пара"; "Отличная пара"; "Шикарные", - написали фолловеры в комментариях к снимку.
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