"Магнит" договорился о покупке "Дикси"

Цена сделки - более 92 миллиардов рублей

Компания "Магнит" договорилась с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций DIXY Holding Limited. Под управлением торговой сети "Дикси" сейчас в России находится 2651 магазин.

"Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей и подлежит определенным корректировкам", - приводит сообщение "Магнита" ТАСС.

Договор, добавили там, уже одобрен советом директоров "Магнита". Сделку планируют закрыть 31 августа. Предварительно она должна быть согласована с Федеральной антимонопольной службой.

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