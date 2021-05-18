Коронавирус в России нашли еще у 8183 человек

Вылечились 8972 человека

В России за минувшие сутки выявили 8183 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2430. В Подмосковье за сутки заболели 709 человек.

Выздоровели за сутки 8972 человека. Скончались 364 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4957756 человек. Вылечились 4572226, умерли 116575 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 134 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 505787 человек.

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