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В России могут вырасти цены на чай

11:40
  • вторник
  • 18 мая 2021

В Индии закрывают чайные плантации

Поставщики чая предупредили российские розничные сети, что в ближайшее время возможно подорожание напитка. Это связано с появившейся ранее информацией о вероятном закрытии десятков плантаций в индийской провинции Ассам.

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Поставщики могут проиндексировать закупочные цены на 12%, передает "КоммерсантЪ" слова одного из ритейлеров. По его словам, эта тенденция прослеживается с начала года, но сейчас контрагенты вновь активизировались из-за сложной эпидемиологической ситуации в Индии.

Генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия рассказал, что только за прошлый год Индия поставила России 147 тысяч тонн чая. "Пик сезона сбора чая приходится на июнь—август, а значит, на розничных ценах это может отразиться лишь в сентябре", - считает он.

Представитель ГК "Орими Трейд" Мария Драбова, в свою очередь, заявила, что пока сложно спрогнозировать возможные изменения стоимости чая. При этом она не исключает повторения прошлогодней ситуации, когда прекращение сбора чайного листа в Индии спровоцировало дефицит.

В Минсельхозе же уверены, что дефицита пока ожидать не стоит, а при необходимости индийский чай можно заменить продуктом из других стран. При этом в "Росчайкофе" намерены предложить ведомству и Минфину установить для чая льготную ставку НДС в 10% против действующих 20%, чтобы таким образом стабилизировать цены для потребителей.

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