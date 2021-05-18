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Путин заявил об осложняющейся мировой ситуации

11:28
  • вторник
  • 18 мая 2021

Речь не только о пандемии COVID-19

Президент Владимир Путин заявил, что Россия открыта для взаимовыгодного партнерства и готова работать со всеми государствами - на принципах равноправия и невмешательства. Об этом во вторник пишет ТАСС.
Путин заявил о превращении Украины в анти-Россию

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что сегодня можно констатировать - ситуация в мире осложняется, и речь не только о пандемии коронавирусной инфекции, но и о терроризме. Кроме того, российский лидер отметил деградацию системы контроля над вооружениями.

Также президент призвал к прекращению насилия с обеих сторон в палестино-израильском конфликте. Вместе с тем Москва призывает страны "пятерки" Совбеза ООН и другие государства к слаженной работе в борьбе с распространением COVID-19.

18 мая Путин в Большом Кремлевском дворце принимает верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств. Среди них, в частности, послы Польши, Молдавии, Румынии и Афганистана.

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