Путин сообщил о скором запуске в России четвертой вакцины от коронавируса

В мае был зарегистрирован "Спутник Лайт"

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что уже скоро в стране будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса, передает РИА "Новости".

Кроме того, по словам президента, Россия призывает страны "пятерки" Совета безопасности ООН и другие государства к слаженной работе в борьбе с пандемией.

"Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая. Набирает темпы и вакцинация", - подчеркнул Путин.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре препарата: первые три это векторный "Спутник V", пептидная "ЭпиВакКорона" и цельновирионный "КовиВак". "Спутник V" - первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции, разработана в центре имени Гамалеи. "ЭпиВакКорону" сделали в центре "Вектор", она не содержит живого вируса. "КовиВак" из центра имени Чумакова основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2.

Четвертым был зарегистрирован "Спутник Лайт" - первый компонент "Спутника V". Эффективность препарата, согласно исследованиям, составляет 79,4%.

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