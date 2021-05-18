ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин сообщил о скором запуске в России четвертой вакцины от коронавируса

11:49
  • вторник
  • 18 мая 2021

В мае был зарегистрирован "Спутник Лайт"

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что уже скоро в стране будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса, передает РИА "Новости".
Российская вакцина завоёвывает популярность в мире

Кроме того, по словам президента, Россия призывает страны "пятерки" Совета безопасности ООН и другие государства к слаженной работе в борьбе с пандемией.

"Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая. Набирает темпы и вакцинация", - подчеркнул Путин.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре препарата: первые три это векторный "Спутник V", пептидная "ЭпиВакКорона" и цельновирионный "КовиВак". "Спутник V" - первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции, разработана в центре имени Гамалеи. "ЭпиВакКорону" сделали в центре "Вектор", она не содержит живого вируса. "КовиВак" из центра имени Чумакова основан на "убитом" вирусе SARS-CoV-2.

Четвертым был зарегистрирован "Спутник Лайт" - первый компонент "Спутника V". Эффективность препарата, согласно исследованиям, составляет 79,4%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Сотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.