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В МИД допустили расширение списка недружественных стран

11:53
  • вторник
  • 18 мая 2021

Но делать его "безразмерным" не хотели бы

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью РБК, что Москва может расширить список недружественных стран.
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"Хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным. Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага", - сказал замглавы внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что "элемента риторики" здесь нет. При этом Рябков уточнил, что Москва не питает иллюзий по поводу взаимодействия с Соединенными Штатами, ни о какой перезагрузке отношений в нынешнем контексте речи не идет.

На прошлой неделе был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных стран. Туда включены США и Чехия. В отношении них будет действовать ряд ограничений.

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