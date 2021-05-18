В МИД допустили расширение списка недружественных стран

Но делать его "безразмерным" не хотели бы

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью РБК, что Москва может расширить список недружественных стран.

"Хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным. Пока наиболее оголтелую, скажем так, позицию в противостоянии с нами заняли именно Вашингтон и Прага", - сказал замглавы внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что "элемента риторики" здесь нет. При этом Рябков уточнил, что Москва не питает иллюзий по поводу взаимодействия с Соединенными Штатами, ни о какой перезагрузке отношений в нынешнем контексте речи не идет.

На прошлой неделе был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных стран. Туда включены США и Чехия. В отношении них будет действовать ряд ограничений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram