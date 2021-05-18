Почему нельзя принимать жаропонижающие после вакцинации

Лекарства могут препятствовать выработке иммунитета

После вакцинации от коронавирусной инфекции лучше всего воздержаться от приема жаропонижающих препаратов, советуют специалисты медицинской школы Университета Дьюка в США.

По словам экспертов, лекарства могут повлиять на формирование антител, поскольку подавляют пути, передающие клеткам определенные сигналы. Согласно исследованию, аспирин и ибупрофен способны подавлять деятельность белка, контролирующего экспрессию генов иммунного ответа. Другие нестероидные противовоспалительные средства также могут препятствовать активации защищающих организм Т-клеток и даже приводить к их гибели.

Ученые подчеркнули, что в ходе всех исследований жаропонижающие препараты принимались лишь в целях профилактики, а снижение иммунной реакции происходило только после первичной вакцинации, передает РИА Новости.

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