ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Почему нельзя принимать жаропонижающие после вакцинации

12:09
  • вторник
  • 18 мая 2021

Лекарства могут препятствовать выработке иммунитета

После вакцинации от коронавирусной инфекции лучше всего воздержаться от приема жаропонижающих препаратов, советуют специалисты медицинской школы Университета Дьюка в США.

Кардиолог назвал анализ, который должен сдать каждый
Почему лекарства нельзя запивать чаем и кофе

По словам экспертов, лекарства могут повлиять на формирование антител, поскольку подавляют пути, передающие клеткам определенные сигналы. Согласно исследованию, аспирин и ибупрофен способны подавлять деятельность белка, контролирующего экспрессию генов иммунного ответа. Другие нестероидные противовоспалительные средства также могут препятствовать активации защищающих организм Т-клеток и даже приводить к их гибели.

Ученые подчеркнули, что в ходе всех исследований жаропонижающие препараты принимались лишь в целях профилактики, а снижение иммунной реакции происходило только после первичной вакцинации, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.