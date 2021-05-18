Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 2364 пациента

Подтверждено 2430 новых случаев заражения

Как сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, в Москве от COVID-19 поправились еще 2364 человека. Общее количество вылечившихся в городе на сегодня составляет 1030199.

"Подтверждено 2430 новых случаев заражения, госпитализированы 1167 человек, скончались 59 пациентов", - также рассказали в оперштабе, добавив: при появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать врача.

Всего в России за сутки заболели 8183 человека, за весь период пандемии - уже 4957756 человек. Умерли 116575 заболевших.

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