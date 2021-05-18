Вассерман назвал недостатки закона о налоге на роскошь

Хотели как лучше, а получится, как всегда

Анатолий Вассерман оценил законопроект о налоге на роскошь для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов. По мнению публициста, документ нуждается в тщательной проработке.

"Идея привлекательная, но шлифовать ее придется долго. Когда начинаешь разбирать подобные "простые" экономические решения, в них обнаруживается ряд подводных камней. Можно угодить в ловушку, и получится, как говорил Черномырдин: "Хотели как лучше, а получилось, как всегда", - сказал Вассерман.

Вопросы у него вызывает то, как власти будут следить за взиманием налога. По мнению Вассермана, чем богаче человек, тем больше у него возможностей обходить законы.

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