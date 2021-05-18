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Депутат МГД Валерий Головченко: В столице высокий спрос на нефинансовые меры поддержки малого бизнеса

12:58
  • вторник
  • 18 мая 2021

Предприниматели активно консультируются со столичными специалистами

В Москве возрос спрос на нефинансовые меры поддержки малого бизнеса, рассказал председатель комиссии городского парламента по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

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"Анализируя статистику обращений в ГБУ "Малый бизнес Москвы", можно четко проследить, что нефинансовые меры поддержки пользуются стабильно высоким спросом. Из 25 тысяч обращений в службу 33% касались именно этих механизмов. Обучение, участие в мероприятиях, выставках, запрос на общение с коллегами - это все широко используется для помощи предпринимательству", - заявил Головченко.

Он отметил, что что консультативная помощь по вопросам регистрации бизнеса и бесплатной помощи в формировании пакета документов становится все актуальнее. Так, в первом квартале этого года с подобными запросами уже обратились свыше трех тысяч молодых предпринимателей. Парламентарий подчеркнул что на сегодняшний день власти Москвы позволяют предпринимателям компенсировать часть средств, уходящих на лизинговые платежи, онлайн-рекламу и выставочную деятельность, а также расходы на коммунальные услуги, и компенсация франчайзинговых платежей.

"В целом, это позитивная тенденция: предприниматели готовы пользоваться всем спектром городских механизмов помощи малому и среднему бизнесу, а нематериальные факторы так же важны, как материальные. Запрос на все виды поддержки будет только расти, потому что полноценное содействие и участие городских властей - это неотъемлемая часть хорошего делового климата", уверен депутат.

Обратиться в ГБУ "Малый бизнес Москвы" можно как онлайн (на портале mbm.mos.ru), так и лично: в столице действует сеть центров услуг для бизнеса, а также работает кол-центр - звонки принимаются по телефону: 8(495) 225-14-14.

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