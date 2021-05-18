Песков предложил не гадать на кофейной гуще о месте встречи Путина и Байдена

Ранее сообщалось, что саммит может пройти в Швейцарии

В Кремле сообщат о месте встречи Владимира Путина и Джо Байдена, когда будет достигнута окончательная договоренность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пока место встречи не определено.

"Я предлагаю не гадать на кофейной гуще. Мы сделаем соответствующее сообщение", - сказал Песков.

Ранее СМИ сообщили, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в Швейцарии. В российском МИД также не подтвердили информацию о месте проведения переговоров. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, договоренностей пока нет.

"Может быть, в Швейцарии, а может быть, и не в Швейцарии", - сказал Рябков. Его слова приводит ТАСС.

Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться в ходе телефонного разговора 13 апреля. По задумке американского лидера, встреча могла бы состояться летом в одной из европейских стран. Так, в 11-13 июня Байден посетит Великобританию, где пройдет саммит G7, а 14 июня прибудет в Брюссель на саммит НАТО.

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