Путин предложил Польше решать проблемы на основе прагматизма

Отношения между двумя странами могли бы быть продуктивнее

Во вторник на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Москвой и Варшавой могли бы быть продуктивнее.

"Тем более что мы являемся соседями по Балтике. Накопившиеся в двусторонних отношениях сложные вопросы, безусловно, можно решать, действуя на основе прагматизма и учета интереса друг друга", - приводит слова главы государства ТАСС.

Кроме того, президент отметил, что Россия готова к работе над активизацией связей с Румынией. У государств есть, по словам Путина, потенциал для кооперации по проблематике Черноморского региона.

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