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Путин предложил Польше решать проблемы на основе прагматизма

12:43
  • вторник
  • 18 мая 2021

Отношения между двумя странами могли бы быть продуктивнее

Во вторник на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Москвой и Варшавой могли бы быть продуктивнее.
Путин заявил об осложняющейся мировой ситуации

"Тем более что мы являемся соседями по Балтике. Накопившиеся в двусторонних отношениях сложные вопросы, безусловно, можно решать, действуя на основе прагматизма и учета интереса друг друга", - приводит слова главы государства ТАСС.

Кроме того, президент отметил, что Россия готова к работе над активизацией связей с Румынией. У государств есть, по словам Путина, потенциал для кооперации по проблематике Черноморского региона.

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