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Путин и Лукашенко могут провести встречу в конце мая

13:07
  • вторник
  • 18 мая 2021

В настоящее время идет подготовка

В Кремле не исключили, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в конце мая.

"Действительно, мы не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится. По крайней мере, она готовится", - рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Отвечая на вопрос о возможных темах переговоров, Песков сообщил: "Правительство работает во исполнение поручений, ранее данных главами государств по результатам общения предыдущего. Действительно, в рамках всего комплекса двусторонних отношений наших стран шла речь и о дальнейшем развитии интеграционных процессов".

Главы России и Белоруссии в последний раз контактировали 9 мая. Лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече и подтвердили настрой укреплять отношения стран.

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