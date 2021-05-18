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Кремль высказался о главной политической силе страны

12:59
  • вторник
  • 18 мая 2021

В администрации президента изучают рейтинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле следят за различными рейтингами доверия граждан к тем или иным политическим партиям.
"Единая Россия" готовится к праймериз

"Мы следим за этим, мы анализируем эти рейтинги. Но в любом случае "Единая Россия" была и остается главной, самой крупной политической силой российской политики", - приводит слова спикера ТАСС.

Он добавил, что в администрации президента "наверняка следят" за заявившимися на праймериз "Единой России" победителями конкурса "Лидеры России".

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