ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вильфанд рассказал об окончании жары в Москве

13:25
  • вторник
  • 18 мая 2021

Пик жаркой погоды придется на 18 мая

Жаркая погода, пришедшая в Москву на этой неделе, больше характерна для июля на юге Краснодарского края, чем для столицы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он рассказал, когда жара отступит.

Москвичам рассказали, как спастись от жары
Зной пустыни накроет центр России в ближайшие дни

По словам синоптика, пик жары придется на вторую половину вторника. 18 мая в период с 13 до 16 часов температура воздуха перейдет отметку в +30 градусов.

"Завтра будет переходный день. Ложбина низкого давления, которая будет перемещаться с Западной Европы в центр Европейской России, приведет к тому, что температура будет уже ниже, но высокой. Но будет уже более облачное небо — вплоть до условия неустойчивости, до грозовой деятельности во второй половине дня", - отметил Вильфанд.

Он подчеркнул, что жара сойдет на нет уже к четвергу – в этот день будет около 20 градусов, а затем температура станет понижаться. Таким образом, в выходные в столице ожидается всего 17-20 градусов тепла.

"Покажется, что это невероятное похолодание, ведь температура действительно понизится на 10–12 градусов. Но на самом деле она будет близка к тем климатическим значениям, которые характерны для конца — начала третьей декады мая", - отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что подобная жара редко приходит в Москву даже в разгар лета - такие высокие показатели не характерны для столицы по климатическим данным, передает "Вечерняя Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Жаркая погода
Жаркая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.