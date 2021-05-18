Вильфанд рассказал об окончании жары в Москве

Пик жаркой погоды придется на 18 мая

Жаркая погода, пришедшая в Москву на этой неделе, больше характерна для июля на юге Краснодарского края, чем для столицы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он рассказал, когда жара отступит.

По словам синоптика, пик жары придется на вторую половину вторника. 18 мая в период с 13 до 16 часов температура воздуха перейдет отметку в +30 градусов.

"Завтра будет переходный день. Ложбина низкого давления, которая будет перемещаться с Западной Европы в центр Европейской России, приведет к тому, что температура будет уже ниже, но высокой. Но будет уже более облачное небо — вплоть до условия неустойчивости, до грозовой деятельности во второй половине дня", - отметил Вильфанд.

Он подчеркнул, что жара сойдет на нет уже к четвергу – в этот день будет около 20 градусов, а затем температура станет понижаться. Таким образом, в выходные в столице ожидается всего 17-20 градусов тепла.

"Покажется, что это невероятное похолодание, ведь температура действительно понизится на 10–12 градусов. Но на самом деле она будет близка к тем климатическим значениям, которые характерны для конца — начала третьей декады мая", - отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что подобная жара редко приходит в Москву даже в разгар лета - такие высокие показатели не характерны для столицы по климатическим данным, передает "Вечерняя Москва".

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