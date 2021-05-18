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"Музыкальный базар": рэпер Баста объяснил название своего радиошоу

13:39
  • вторник
  • 18 мая 2021

Первым гостем стал певец Feduk

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) запустил шоу о музыке вместе с блогером Кариной Истоминой и радиоведущим Сэмом.

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Как сообщили "ТВ Центру" в пресс-службе Apple, шоу Басты, где он ставит музыкальные новинки и обсуждать новости индустрии со своими соведущими и гостями, будет выходить еженедельно по вторникам на платформе Apple Music. Все выпуски можно послушать в записи в любое время.

В интервью порталу "Афиша Daily" Баста объяснил название шоу и рассказал, кому принадлежит идея его запустить.

"Они предложили нам (Басте, Карине и Сэму - прим. ред.) собраться втроем для того, чтобы разговаривать о музыке… Мы придумали такую формулу: все обсуждается, как на базаре. Ты приходишь покупать яблочко, а за яблочко ты узнаешь все вообще", - пояснил рэпер.

18 мая, во вторник, вышел первый выпуск радиошоу. Гостями "Музыкального базара" стали российский певец Feduk и американский ведущий Эбро Дарден. Судя по превью, ведущие, в частности, обсудили российских музыкантов Юрия Лозу и Элджея.

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