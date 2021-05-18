Собянин: Москва готова к проведению ЕГЭ

В этом году его будут сдавать 87 тысяч человек

Москва готова к проведению Единого госэкзамена. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства города. В этом году ЕГЭ будут сдавать 87 тысяч школьников и выпускников прошлых лет.

В связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменены досрочные периоды проведения экзаменов. Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике.

Для проведения ЕГЭ будет работать 361 пункт проведения экзаменов на базе образовательных организаций в каждом районе города, а также четыре ППЭ в московских больницах для находящихся на лечении школьников. Еще 21 выпускник будет сдавать экзамены на дому.

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